Вылетавшего из России мужчину задержали в аэропорту за кроссовки

Россиянина задержали в аэропорту Таджикистана с 25 парами кроссовок

Вылетавшего из России в Таджикистан мужчину задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге за кроссовки. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточнялось, что пассажир рейса до Душанбе привлек внимание таможенников. В его багаже обнаружили 25 пар кроссовок от 38-го до 45-го размера. Позже было установлено, что обувь он приобрел несколько лет назад на рынке по 300-400 рублей за пару и надеялся продать под видом оригинала на маркетплейсе. Задумку не удалось осуществить, и тогда мужчина решил отвезти товар родственникам на родину.

Кроссовки не относились к товарам для личного пользования в этом случае, их нужно было декларировать, чего пассажир не сделал. В его отношении возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал.

