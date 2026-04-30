Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:40, 30 апреля 2026

Вылетавшего из России мужчину задержали в аэропорту за кроссовки

Россиянина задержали в аэропорту Таджикистана с 25 парами кроссовок
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Вылетавшего из России в Таджикистан мужчину задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге за кроссовки. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточнялось, что пассажир рейса до Душанбе привлек внимание таможенников. В его багаже обнаружили 25 пар кроссовок от 38-го до 45-го размера. Позже было установлено, что обувь он приобрел несколько лет назад на рынке по 300-400 рублей за пару и надеялся продать под видом оригинала на маркетплейсе. Задумку не удалось осуществить, и тогда мужчина решил отвезти товар родственникам на родину.

Материалы по теме:
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024
«Победа» изменила нормы провоза ручной клади в своих самолетах после решения суда. Сколько вещей можно брать с собой в салон?
9 сентября 2025

Кроссовки не относились к товарам для личного пользования в этом случае, их нужно было декларировать, чего пассажир не сделал. В его отношении возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал.

Ранее турист привез из Таиланда сотню сэндвичей со свининой и попался в аэропорту США. Сообщалось, что контрабанду удалось остановить благодаря служебной собаке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

    В России резко обрушились продажи машин одной отечественной марки

    Сотни тысяч пчел-убийц покусали сотрудников полиции

    Многомиллионный иск певицы Долиной к мошенникам передали в другой суд

    Ракете «Ангара» потребовалось 316 объектов инфраструктуры

    Бакальчук объявил о начале продаж продуктов в «М.Видео»

    Популярная российская блогерша назвала извлеченный после ареста главный урок

    Названы лучшие города России для семейного отдыха

    В США отца и дочь уличили в афере с полотнами культовых художников

    Замок Галкина описали тремя словами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok