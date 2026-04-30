Замдиректора католической школы по защите детей уволили за роман с педофилом

В Великобритании замдиректора школы, отвечавшая за защиту детей, лишилась работы из-за романа с осужденным педофилом. Об этом сообщает Daily Star.

Харриет Браун работала в католической школе святого Патрика в городе Стоктон, графство Дарем. В феврале 2020 года ее бойфренда осудили за сексуальные преступления в отношении ребенка, не достигшего 13-летнего возраста. Браун заявила, что порвала с возлюбленным все отношения.

Расследование Агентства по надзору в сфере образования установило, с июля 2020-го по октябрь 2023 года Браун навещала бойфренда-педофила в тюрьме и каждый день говорила с ним по телефону. Делала это женщина тайно, не поставив в известность руководство.

Обман был раскрыт, когда сотрудник по надзору за освобожденными по УДО посетил дом родителей преступника и встретил там Браун. В итоге учительницу уволили из школы и запретили ей преподавать на неопределенный срок. Она сможет подать запрос на отмену запрета в 2029 году.

Ранее в Малайзии опасный педофил сбежал из тюремного фургона. Инцидент попал на видео.