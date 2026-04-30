17:11, 30 апреля 2026Экономика

Замок Галкина описали тремя словами

Певец Ковалев назвал замок Галкина новоделом дурного вкуса
Александра Качан (Редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Замок шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в подмосковной деревне Грязь представляет собой пример дурного вкуса. От этом заявил певец и общественный деятель Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru.

Собеседник издания предположил, что шоумен построил замок для того, чтобы потешить собственное эго. При этом сам Ковалев несколько лет назад купил в Подмосковье старинную усадьбу Гребнево и вложил в нее немало средств, потому что ему «стало безумно жалко» объект.

«Сейчас стало смыслом моей жизни восстановление усадьбы… В 2030 году будем отмечать 700-летие усадьбы. А у Галкина — новодел дурного вкуса», — заключил Ковалев.

Ранее стало известно, что на содержание заброшенного замка в Грязи может уходить около миллиона рублей в месяц.

    Замок Галкина описали тремя словами

