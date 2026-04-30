Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

Зеленский: Украине не нужно перемирие, которое может оказаться тактическим ходом

Украине не нужно перемирие, которое может оказаться «тактическим обманом» со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Зеленский также добавил, что не получил никаких предложений со стороны Москвы или Вашингтона по этому вопросу. По его словам, Киев якобы выступает за прекращение огня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, хозяин Белого дома согласен с предложением российского лидера.