Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

16:43, 30 апреля 2026

Зеленский: Украине не нужно перемирие, которое может оказаться тактическим ходом
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украине не нужно перемирие, которое может оказаться «тактическим обманом» со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

«Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России», — сказал политик.

Зеленский также добавил, что не получил никаких предложений со стороны Москвы или Вашингтона по этому вопросу. По его словам, Киев якобы выступает за прекращение огня.

Ранее президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, хозяин Белого дома согласен с предложением российского лидера.

