Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:46, 30 апреля 2026

Жестоко расправившийся с российской школьницей мужчина раскрыл свой мотив

На Кубани убивший 11-летнюю школьницу мужчина напал на нее после ссоры в машине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

На Кубани жестоко расправившийся с 11-летней школьницей в поселке Стрелка Темрюкского района мужчина раскрыл свой мотив. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, он рассказал, что встретил потерпевшую на улице. Они разговорились, и мужчина посадил ее в свою машину. Вместе они поехали в сторону хутора Белого. Во время поездки они поссорились.

По словам фигуранта, он озверел, ударил девочку в шею и удушил. Затем сбросил ее в овраг реки Старая Кубань и уехал. Позже он пытался оправдаться и заявил, что школьница сама села к нему в автомобиль и отказалась выходить.

Ранее сообщалось, что суд арестовал его на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok