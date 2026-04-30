Жестоко расправившийся с российской школьницей мужчина раскрыл свой мотив

На Кубани убивший 11-летнюю школьницу мужчина напал на нее после ссоры в машине

На Кубани жестоко расправившийся с 11-летней школьницей в поселке Стрелка Темрюкского района мужчина раскрыл свой мотив. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, он рассказал, что встретил потерпевшую на улице. Они разговорились, и мужчина посадил ее в свою машину. Вместе они поехали в сторону хутора Белого. Во время поездки они поссорились.

По словам фигуранта, он озверел, ударил девочку в шею и удушил. Затем сбросил ее в овраг реки Старая Кубань и уехал. Позже он пытался оправдаться и заявил, что школьница сама села к нему в автомобиль и отказалась выходить.

Ранее сообщалось, что суд арестовал его на два месяца.