1 Мая в 2026 году: история и традиции праздника

Сегодня, 1 мая, в России отмечается День труда и начинается череда майских праздников. В поздней Российской империи 1 Мая был днем протестов, в советское время — праздником трудящихся, а в современной России это Праздник Весны и Труда. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях празднования Первомая.

Дата

Из названия праздника понятно, что Первомай отмечают 1 мая. В 2026 году он выпадает на пятницу и будет нерабочим, так как это государственный праздник.

Выходные дни на Первомай

В честь Праздника Весны и Труда в 2026 году россияне будут отдыхать три дня подряд — с 1 по 3 мая

Выходные на День труда в 2026 году:

1 мая — пятница, нерабочий праздничный день;

2 мая — суббота, выходной день;

3 мая — воскресенье, выходной день.

После первых майских праздников россиян ждет обычная пятидневная рабочая неделя. Затем отмечается День Победы, по случаю которого будет три выходных дня с субботы по понедельник — 9, 10, 11 мая.

История праздника

В мире

Первое мая считается одним из первых праздников рабочего класса. Международный день, посвященный демонстрации единства трудящихся всех стран, был установлен на Парижском конгрессе II Интернационала в июле 1889 года.

Впервые Первомай отметили в 1890 году и с тех пор празднуют ежегодно

Резолюцию приняли в память о событиях, которые произошли в США в 1886 году. Тогда по стране прокатилась волна забастовок и демонстраций трудящихся, которые требовали ввести восьмичасовой рабочий день. Столкновения с полицией, продолжавшиеся несколько дней, достигли пика 4 мая, в результате пострадали более 100 человек.

В России

Первый первомайский пикет в царской России прошел в 1891 году под Петербургом и стал «русским ответом» на решение проводить Международный день солидарности трудящихся. На маевку вышли порядка 200 человек, которые требовали смены власти. Руководил протестом революционер Михаил Бруснев.

Что такое маевка? В Российской империи слово маевка обозначало весеннюю загородную прогулку или пикник. Такая семейная вылазка на природу могла состояться не только в мае, но и в апреле. Главное, чтобы к тому времени сошел снег и зазеленела первая трава. С активизацией социал-демократического движения в России маевка приобрела новое значение — нелегальное собрание рабочих. В то время из-за политической обстановки демонстрации были невозможны, поэтому несогласные с политикой государства выбирали формат загородных собраний, часто прикрываясь празднованием Пасхи для обмана полиции. Во время «хрущевской оттепели» маевочное движение возродилось в виде студенческой активности в восточных регионах СССР, особенно в новосибирском Академгородке, где маевки стали альтернативными политическими демонстрациями под контролем комсомола. К 1990-м годам движение сошло на нет, и слово маевка вышло из употребления. Впрочем, сегодня слова маевка часто встречается в названиях молодежных фестивалей. Например, под таким названием проходит ежегодный фестиваль электронной музыки в Анапе, а в подмосковном Клину 1 мая организовывают концерт «Рок-маевка». Также это слово есть и в названии Всероссийского туристического слета, который ежегодно проходит в Пятигорске.

Спустя несколько лет маевки превратились в массовые антиправительственные пикеты. Только в Харькове 1 мая 1900 года на улицы вышли порядка 10 тысяч человек.

Рабочие несли красные знамена и плакаты с требованиями политической свободы и восьмичасового рабочего дня

Считается, что Первомайские демонстрации в период с 1890 по 1917 год сыграли важную роль в привлечении народных масс к Коммунистической партии и подготовке социалистической революции.

А 1 мая 1912 года в митингах по всей стране приняли участие около 400 тысяч рабочих. Они требовали смены власти, изъятия у помещиков земель и улучшения условий труда.

С приходом к власти большевиков после Октябрьской революции, Первомай стал важным праздником. В ранние советские годы явка на демонстрацию была обязательной: митинги с плакатами, знаменами и портретами партийных лидеров проходили даже в глухих деревнях.

С 1918 года 1 Мая стал официальным праздником — Днем Интернационала. Правда, потом его переименовали в День международной солидарности трудящихся — Первое Мая

В период расцвета СССР в крупных городах проводили многотысячные демонстрации и шествия. Также неотъемлемой частью Первомая были парад физкультурников и массовые просмотры патриотических кинолент.

В поздние советские годы интерес к празднику у многих людей снизился. А после 1991 года 1 Мая и вовсе потерял свой идеологический смысл и превратился в повод для дополнительного выходного дня. Участие в демонстрациях стало формальностью.

В 1992 году Первомай переименовали в Праздник Весны и Труда

Как отмечают Праздник Весны и Труда сегодня

Сегодня россияне любят майские праздники по-особенному. Для людей среднего возраста — это дополнительная возможность провести больше времени с семьей, для старшего поколения эти выходные знаменуют начало дачного сезона, а для молодежи — пору фестивалей, выставок и концертов.

Впрочем, во многих регионах есть свои уникальные традиции времяпрепровождения в майские праздники.

Москвичи и жители области чаще всего для празднования майских праздников выбирают поездку на природу — большими компаниями друзей устраивают шашлыки на берегу водоема или семейные посиделки на дачном участке у мангала.

В Ростовской области во многих семьях есть традиция на майских праздниках ловить донскую селедку . Именно в это время года черноморско-азовская проходная сельдь, обитающая в Черном и Азовском морях, заходит в Дон и другие пресноводные реки для нереста.

В Ленинградской области в последний месяц весны тоже начинается череда рыбных фестивалей. Все они приурочены к ловле корюшки в Финском заливе и реке Неве .

Во Владивостоке 1 мая ждут, чтобы насладиться вкусом тихоокеанских мидий . Именно в этот день стартует гастрономический фестиваль: в ресторанах Дальнего Востока гостям предлагают заказать тихоокеанские мидии в разнообразных соусах по единой цене — 750 рублей за порцию.

В Алтайском крае на Первомай выпадает цветение маральника — туристов со всей страны привлекают склоны гор, окрашенные в розово-фиолетовые оттенки. И именно к этому природному явлению приурочен фестиваль на горнолыжном и всесезонном курорте «Бирюзовая Катунь».

Под Воронежем майские праздники ассоциируются с японской анимацией. Именно там проходит один из старейших и крупнейших в России фестивалей аниме, косплея и гик-культуры.

