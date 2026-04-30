1 Мая прежде всего известен как День труда — международный праздник, который напоминает всем работникам об их правах. Именно благодаря ему россияне наслаждаются первыми длинными весенними выходными. Между тем в других странах отмечают такие необычные праздники, как День глобальной любви и даже День покатушек с ветром. О том, какие еще торжества приходятся на 1 мая в России и в мире, — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Праздник труда
Официально его празднуют в 142 странах мира.
История Дня труда берет свое начало в конце XIX века. Тогда рабочее движение по всему миру набирало обороты, и 1 мая 1886 года рабочие в США и Канаде устроили ряд масштабных митингов. Их главным требованием было введение восьмичасового рабочего дня. Протесты были подавлены, многие участники забастовок и полицейские были убиты и ранены.
В знак памяти об этих событиях в июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала принял решение сделать 1 мая днем ежегодных демонстраций.
И хотя сейчас в России этот праздник превратился, скорее, в выходной день для отдыха с семьей, он все еще напоминает трудящимся об их рабочих правах.
Всемирный день глобальной любви
Такой необычный праздник предложили отмечать каждое 1 мая члены международного «Фонда Любви». В 2003 году его основателю Гарольду Беккеру пришла идея вдохновить всех людей в мире хотя бы один день посвящать проявлению любви к окружающим, природе и миру в целом. В этот день рекомендуется общаться с близкими, заниматься благотворительностью и экоактивизмом.
Какие еще праздники отмечают в мире 1 мая
- Праздник единства народа Казахстана;
- Майский праздник в Германии;
- День права в США;
- День рождения почтовой марки;
- День покатушек с ветром.
Праздники в России
Живин день
Жива — славянская богиня плодородия, олицетворяющая жизненную силу. Наши предки в этот день совершали очистительные обряды, устраивали танцы вокруг костров и прославляли весну и солнце как символы пробуждения всего живого от зимнего сна.
Какой церковный праздник 1 мая
День памяти Преподобного Иоанна Солунского
Святой ученик подвижника Григория Декаполита Иоанн Солунский всю свою жизнь посвятил проповеди, а также активно выступал против иконоборчества.
Празднование Максимовской иконы Божией Матери
Как принято считать, в XIII веке митрополиту Владимирскому святителю Максиму пришло наставление свыше о том, что ему необходимо написать эту икону. Особенна она ценна тем, что время ее создания было беспокойным для православных — Русь была под ордынским игом.
День памяти мучеников Виктора, Акиндина, Зинона, Севериана, Зотика и Кесария
Все они бунтовали против устоев римского императора Диоклетиана, известного масштабными гонениями на христиан в 303-313 годах нашей эры.
Приметы на 1 мая
- Попасть под дождь без зонта 1 мая — к удаче.
- Сны в ночь на 1 мая — вещие.
- Чем больше близких получится встретить 1 мая, тем больше успеха во всех начинаниях.
Кто родился 1 мая
Виктор Астафьев (1924 — 2001)
Советский и российский писатель, драматург, посвятивший свое творчество темам деревни и войны. Среди особо известных его произведений: повести «Стародуб», «Царь-рыба», «Печальный детектив», а также роман «Прокляты и убиты».
Автору присвоено звание Героя Социалистического Труда, также он награжден следующими премиями: Государственная премия СССР, премия «Триумф», Государственной премия России, Пушкинская премия фонда Альфреда Тепфера (ФРГ).
Ядвига Поплавская (77 лет)
Советская исполнительница, соосновательница ВИА «Верасы». Особую популярность получила, выступая дуэтом с мужем Александром Тихановичем. В 1988 году вместе с супругом организовала в Минске Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, в студии которого учились многие белорусские исполнители, например, Александр Солодуха и участники группы «Ляпис Трубецкой».
Кто еще родился 1 мая
- Джон Ву (80 лет) — режиссер, сценарист;
- Джоанна Ламли (80 лет) — британская актриса, фотомодель;
- Елена Ханга (64 года) — российская журналистка, теле- и радиоведущая;
- Джули Бенз (54 года) — американская актриса;
- Светлана Чуйкина (51 год) — российская актриса;
- Виоланте Плачидо (50 лет) — итальянская актриса, певица;
- Светлана Устинова (44 года) — российская актриса.