Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 1 мая 2026Бывший СССР

На Украине задержали возможных похитителей мемориальной таблички в честь Дудаева

Похитителям мемориальной таблички в честь Дудаева грозит восемь лет во Львове
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom  

На Украине задержали возможных похитителей мемориальной таблички в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева. Об этом пишет издание «Страна.ua» в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что подозреваемых задержали во Львове. Ими оказались трое 18-летних жителей Николаевской области. Им грозит до восьми лет тюрьмы по обвинению в краже.

Мемориальную табличку установили на доме в центре Львова неделю назад.

Ранее в России высказались об установке памятника Дудаеву во Львове. Депутат, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал это «циничным плевком в лицо всем, кто знает цену этому человеку».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok