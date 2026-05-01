21:45, 1 мая 2026

Найдена пропавшая статуэтка «Оскар» российского режиссера

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Статуэтку «Оскар», принадлежавшую российскому режиссеру Павлу Таланкину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), нашли после пропажи на рейсе из Нью-Йорка во Франкфурт. Об этом пишет Reuters со ссылкой на авиакомпанию Lufthansa.

По словам сорежиссера награжденного документального фильма Дэвида Боренштейна, перед вылетом из аэропорта имени Кеннеди сотрудники Управления транспортной безопасности заявили, что 3,8-килограммовую статуэтка потенциально можно использовать как оружие. Таланкину пришлось сдать ее в багажное отделение. Однако после прилета во Франкфурт награду не смогли найти.

В Lufthansa сообщили, что статуэтка находится в безопасности у нас во Франкфурте. Они принесли режиссеру извинения и сообщили о начале внутреннего расследования.

Министерство юстиции России включило Таланкина в реестр иностранных агентов 27 марта. По мнению ведомства, Таланкин принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

