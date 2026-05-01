14:26, 1 мая 2026

Названа дата городского выпускного в Москве

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Городской выпускной, посвященный завершению 2025/2026 учебного года, пройдет в Москве на ВДНХ — праздничная программа начнется вечером 26 июня и продлится до 06:00 следующего дня. Об этом в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Подготовили для ребят большую программу, включая активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев», — написал он.

Посетить праздник смогут только выпускники и их сопровождающие — вход на центральную территорию ВДНХ будет доступен только по индивидуальному браслету с QR-кодом.

По словам Собянина, гостями городского выпускного станут около 40 тысяч человек.

Ранее дизайнер бренда Emse Марина Михнова призвала россиянок избегать трех деталей в образах на выпускной. По словам эксперта, отказаться следует от глубокого декольте до талии, разрезов и длины мини, которая задирается при ходьбе. При этом она посоветовала не следовать трендам, а выбирать предметы гардероба, которые подчеркивают индивидуальные достоинства.

