Обрушение рудника в Магаданской области назвали групповым несчастным случаем

Губернатор Носов: Обрушение рудника в Магаданский области — несчастный случай

Обрушение в карьере Кадыкчанского разреза в Магаданской области, где под завалами могут находиться до восьми человек — это групповой несчастный случай. Об этом заявил губернатор Сергей Носов, сообщает в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

«Произошел групповой несчастный случай на производстве. Я не говорю смертельный, потому что пока нет подтверждений», — сказал он.

По словам главы региона, разбор завалов ведется осторожно, так как людей надеются найти живыми, руководство предприятия принимает все необходимые меры.

Губернатор добавил, что создана комиссия по расследованию с привлечением следственных структур. Возбуждено уголовное дело, работает прокуратура. Расследование происшествия продолжается.

О том, что в Магаданской области обрушился рудник, сообщалось 30 апреля. Тогда же в МЧС уточнили, что под завалами могут находиться до восьми человек.