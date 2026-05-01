16:39, 1 мая 2026Россия

Обрушение рудника в Магаданской области назвали групповым несчастным случаем

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: СУ СК России по Магаданской области

Обрушение в карьере Кадыкчанского разреза в Магаданской области, где под завалами могут находиться до восьми человек — это групповой несчастный случай. Об этом заявил губернатор Сергей Носов, сообщает в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

«Произошел групповой несчастный случай на производстве. Я не говорю смертельный, потому что пока нет подтверждений», — сказал он.

По словам главы региона, разбор завалов ведется осторожно, так как людей надеются найти живыми, руководство предприятия принимает все необходимые меры.

Губернатор добавил, что создана комиссия по расследованию с привлечением следственных структур. Возбуждено уголовное дело, работает прокуратура. Расследование происшествия продолжается.

О том, что в Магаданской области обрушился рудник, сообщалось 30 апреля. Тогда же в МЧС уточнили, что под завалами могут находиться до восьми человек.

    Последние новости

    Зеленский объявил о реформе армии Украины

    «Аптекарский огород» изменил часы работы

    Бабл-ти признали опасным для здоровья

    Состояние богатейших россиян выросло

    Обрушение рудника в Магаданской области назвали групповым несчастным случаем

    Европейские женщины оказались страшнее мужчин

    Стало известно об ответе Ирана на предложения США по прекращению войны

    На Украине рассказали об обсуждении импичмента Зеленскому

    Глава Краснодарского края рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Туапсе

    Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко

    Все новости
