00:22, 1 мая 2026

Останки 74 мирных жителей обнаружили в населенных пунктах в ДНР
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Во взятых под контроль населенных пунктах в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили останки 74 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

«В рамках работы по сбору доказательств преступлений украинских националистов в недавно освобожденных населенных пунктах ДНР обнаружены и эксгумированы останки 74 мирных жителей, по ним назначены необходимые экспертизы», — говорится в публикации.

В сообщении также отмечается, что было возбуждено 9 728 уголовных дел о преступлениях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расследования более тысячи дел закончены.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили приказ расправиться с населением Ямполя в ДНР из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России. После того, как украинские военные дали местному жителю час на сборы и бегство из дома, тот поселился в заброшенном подвале неподалеку, где и провел шесть месяцев.

