12:51, 1 мая 2026

Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом (ЕП) после принятой последним резолюции по Армении. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает ТАСС.

Также азербайджанские парламентарии решили прекратить участие в деятельности комитета парламентского сотрудничества с ЕС и приостановить членство законодательного органа Азербайджана в Парламентской ассамблее Евронест.

Ранее 1 мая в МИД Азербайджана была вызвана Мариана Куюнчич — посол Евросоюза в Баку, ей вручена нота протеста в связи с резолюцией «Поддержка демократической устойчивости в Армении», принятой накануне Европарламентом.

