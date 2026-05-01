Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом (ЕП) после принятой последним резолюции по Армении. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает ТАСС.

Также азербайджанские парламентарии решили прекратить участие в деятельности комитета парламентского сотрудничества с ЕС и приостановить членство законодательного органа Азербайджана в Парламентской ассамблее Евронест.

Ранее 1 мая в МИД Азербайджана была вызвана Мариана Куюнчич — посол Евросоюза в Баку, ей вручена нота протеста в связи с резолюцией «Поддержка демократической устойчивости в Армении», принятой накануне Европарламентом.