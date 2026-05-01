Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 1 мая 2026Россия

Пассажирский вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Коми
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Частный пассажирский вертолет совершил жесткую посадку в Коми. Внутри находились вахтовики, их было 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

ЧП произошло в Усинске — при взлете с вертолетной площадки борт завалился на бок. Предварительно, пострадали 10 человек.

По данным Shot, вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка». Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее самолет с пассажирами на борту врезался в ангар при посадке в аэропорту Австралии и спровоцировал пожар. Кадры с места происшествия опубликовали в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok