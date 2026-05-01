Пассажирский вертолет совершил жесткую посадку в российском регионе

Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Коми

Частный пассажирский вертолет совершил жесткую посадку в Коми. Внутри находились вахтовики, их было 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

ЧП произошло в Усинске — при взлете с вертолетной площадки борт завалился на бок. Предварительно, пострадали 10 человек.

По данным Shot, вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка». Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

