21:37, 1 мая 2026

США решили закрыть миссию в секторе Газа

Reuters: США закроют миссию в секторе Газа
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Cornwell / Reuters

США решили закрыть Центр гражданско-военной координации (CMCC) в Израиле, контролировавший соблюдения перемирия с сектором Газа и координировавший доставку гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, это решение связано с тем, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке зашел в тупик. Кроме того, Израиль продолжает нанесение ударов после перемирия, а палестинское движение ХАМАС отказалось сложить оружие.

Отмечается, что функции СМСС перейдут Международной стабилизационной группе под командованием США. Кроме того, численность американского контингента сократится со 190 до 40 человек, а на смену военнослужащим придут гражданские лица из других стран.

Ранее израильские военные остановили флотилию из 20 судов с гуманитарной помощью прежде, чем она достигла сектора Газа. На борту находились около 175 активистов.

