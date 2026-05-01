Стало известно о риске для жителей Германии встретить зиму без газа

Spiegel: Германия рискует остаться без газа зимой из-за войны на Ближнем Востоке

Жители Германии снова рискуют остаться без газа на следующую зиму, поскольку правительство может не подготовить достаточные запасы из-за высокой стоимости энергоресурсов, вызванной войной на Ближнем Востоке. Такие данные приводит журнал Spiegel со ссылкой на экспертов.

«Германии вновь угрожает кризис после пандемии и конфликта на Украине. Промышленность бьет тревогу, а канцлер [Фридрих Мерц] и министр экономики [Катерина Райхе] прячутся от ответственности», — отмечает издание.

Существует риск, что население страны в результате потенциальной «чрезвычайной ситуации» останется не только без газа, но и без керосина, а также удобрений и одноразовых перчаток, которые используются в сфере медицины.

Сегодня, по данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), заполненность немецких ханилищ составляет около 25,43 процента. В то же время в министерстве экономики страны заявили в апреле, что «газоснабжение обеспечено» и заполнено порядка 65 процентов мощностей хранилищ.

По словам управляющего директора Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьяна Хайнерманна, если нынешняя рыночная ситуация сохранится, Германия не сможет подготовиться к аномальным холодам и новым внешним потрясениям. Кроме того, эксперты полагают, что страна еще не столкнулась со всеми последствиями блокировки Ормузского пролива.

В марте 2026 года Германия столкнулась с резким скачком инфляции. Причиной этого стала война с Ираном, которая вызвала рост цен на энергоносители.