19:19, 30 марта 2026

Резкий скачок инфляции ударил по ведущей экономике Европы

Bloomberg: Инфляция в Германии резко ускорилась из-за войны с Ираном
Кирилл Луцюк

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В марте 2026 года Германия столкнулась с резким скачком инфляции. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной этого стала война с Ираном, которая вызвала рост цен на энергоносители. В итоге потребительские цены в Германии выросли на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале соответствующий показатель достигал двух процентов. Мартовские значения оказались самыми высокими за год.

Комментируя эту статистику, экономист Йорг Крамер назвал мартовский скачок инфляции лишь началом. По его словам, в ближайшие месяцы повышение цен на энергоносители негативно скажется на цепочках поставок, если война не закончится быстро.

Агентство напомнило, что до Германии инфляция стремительно выросла в Испании до 3,3 процента. Кроме того, 31 марта ожидаются данные по Франции и Италии, а также показатели еврозоны, которые, вероятно, достигнут 2,6 процента — самого высокого уровня с июля 2024 года.

По прогнозам, из-за подорожания нефти и газа темпы роста экономики Германии упадут примерно на 0,1-0,2 процентных пункта и составят в 2026 году около 1 процента.

