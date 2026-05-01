Священник рассказал о рухнувшем с коммунистической идеологией религиозном почитании труда

Священник РПЦ: Коммунисты возвели труд на поистине религиозные высоты почитания

В постсоветской России люди чаще всего воспринимают труд как некую повинность, которую бросили бы, если бы не зарплата, что печально, поскольку Православная Церковь видит в труде, прежде всего, сферу творческого раскрытия человека, которому в силу богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Такое мнение выразил доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов, сообщает в пятницу, 1 мая, РИА Новости.

«Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания — и оттуда он рухнул вместе с ней», — констатировал служитель Русской православной церкви (РПЦ).

Он указал, что, согласно Священному Писанию, со времен изгнания Адама и Евы из рая труд стал для людей преимущественно способом добывания средств к существованию.

«Однако именно в этом качестве труд был освящен воплотившимся Сыном Божиим — Иисусом Христом, который владел профессией плотника-строителя и не считал физическую работу греховной», — рассказал священник, подчеркнув, что этический пример Христа позволяет сделать вывод, что «сам по себе труд не является безусловной ценностью».

Отец Антоний отметил, что трудовая деятельность может подвергнуться и осуждению: «Прежде всего, тогда, когда она направлена на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигает ненависть и хаос».

