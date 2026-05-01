Трое детей пострадали от украинского дрона в Херсонской области

В Херсонской области от украинского дрона пострадали трое детей

Трое детей пострадали при попадании дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) во двор жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на зампредседателя правительства Херсонской области Сергея Черевко.

Детям 10, 11 и 15 лет. Двоих из них доставили в Симферополь. Старшего ребенка отправят в Симферополь после стабилизации состояния — в результате удара беспилотника он в крайне тяжелом состоянии.

Мать пострадавших детей находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Она беременна четвертым ребенком.

Ранее стало известно, что число жертв при ударе ВСУ по рынку в Алешках выросло.