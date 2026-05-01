Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 1 мая 2026Россия

Трое детей пострадали от украинского дрона в Херсонской области

В Херсонской области от украинского дрона пострадали трое детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Трое детей пострадали при попадании дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) во двор жилого дома на границе Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на зампредседателя правительства Херсонской области Сергея Черевко.

Детям 10, 11 и 15 лет. Двоих из них доставили в Симферополь. Старшего ребенка отправят в Симферополь после стабилизации состояния — в результате удара беспилотника он в крайне тяжелом состоянии.

Мать пострадавших детей находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. Она беременна четвертым ребенком.

Ранее стало известно, что число жертв при ударе ВСУ по рынку в Алешках выросло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поставках оружия ВСУ из дружественной России страны

    На Украине захотели ограничить количество отсрочек для сотрудников предприятий

    Бывший тренер сборной России оценил шансы увидеть Малкина и Овечкина в КХЛ

    В России ответили на заявление президента Эстонии о бесполезности разговора с Путиным

    Врач раскрыла повышающее нагрузку на печень сочетание с алкоголем

    Володин прокомментировал предложение снизить нештрафуемый порог скорости

    Названа дата городского выпускного в Москве

    Трое детей пострадали от украинского дрона в Херсонской области

    МИД подтвердил визит японского депутата Судзуки в Москву

    Солдат рассказал об использующих все возможные средства для расправ над русскими украинцах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok