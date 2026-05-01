Россия
13:53, 1 мая 2026

В России назвали цель участившихся атак ВСУ на Туапсе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout via Reuters

Психологическое воздействие на россиян — одна из целей атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так об участившихся ударах украинской армии по российскому городу депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«То, что там проживает мирное население, не очень их интересует и останавливает. Сейчас они ударили по портовой инфраструктуре, по береговой линии, по морскому терминалу и по Туапсинскому НПЗ. Туапсе является глубоководным портом России, принимает все грузы. Они пытаются вывести из строя важную систему инфраструктуры. Это еще и военная история», — рассказал Колесник.

Также депутат отметил, что Туапсе находится рядом с популярным у россиян туристическим городом Сочи. «Люди там отдыхают. Это психологическое воздействие», — добавил он.

Поэтому тут двойная история: и военная, и нанесение урона, в том числе экологического. У них задача расшатать наше население внутри. Но удары по нам имеют обратный эффект. Мы только сплачиваемся

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

«Надо отвечать — стереть всю линию: склады, где находятся грузы, все логистические цепочки, подходы к их портам. Тогда, может быть, у них какое-то осмысление придет. Не оставлять им никаких вариантов для снабжения украинских войск. Логистика должна уйти в небытие», — заключил Колесник.

В ночь на 1 мая ВСУ вновь атаковали дронами Туапсе. Как рассказали местные жители, в небе были слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически были видны яркие вспышки.

    Последние новости

    В России назвали цель участившихся атак ВСУ на Туапсе

    Россиянам назвали место с майской зимой

    Украинcкая теннисистка высказалась о сопернице из России перед финалом турнира WTA

    Зеленский услышал горькую правду на саммите ЕС на Кипре

    Иран посчитал затраты США на военную операцию

    Росавиация ограничила срок сертификата «Ижавиа»

    Режиссер из России потерял статуэтку «Оскара»

    Раскрыты траты россиян на покупку новых вещей к лету

    В Москве пройдет фестиваль «Композиторы XXI века»

    Президент Эстонии сделал заявление о разговоре с Путиным

    Все новости
