11:17, 1 мая 2026Россия

В России предложили увеличить МРОТ в два раза

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо поднять до уровня не ниже 60 тысяч рублей. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости.

«Сегодня официальный МРОТ в России — чуть выше 27 тысяч рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч рублей», — добавил депутат. По его словам, в законе нужно закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда.

Ранее стало известно, что максимальная выплата по беременности и родам в 2026 году может превысить 950 тысяч рублей, а минимальная составит около 124 тысяч рублей.

