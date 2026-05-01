2 мая богато на церковные праздники: православные верующие почитают блаженную Матрону Московскую и других святых. Вместе с тем на 2 мая приходятся международный День ничегонеделания и Всемирный день тунца. День рождения отмечает Леонид Каневский. Об остальных праздниках этого дня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день тунца

Праздник был учрежден ООН в декабре 2016 года. Его цель — повысить осведомленность жителей Земли о том, как ценен этот вид рыб и о тех угрозах, с которыми ему приходится сталкиваться со стороны человечества.

Международный день ничегонеделания

Кто именно предложил отмечать этот праздник, точно неизвестно, но он точно очень важен для каждого современного человека. В этот день необходимо вспоминать о том, что работа — это лишь часть жизни, и посвящать все свое время и здоровье только ей, неправильно. Такой подход неизбежно приведет к выгоранию и проблемам со здоровьем. Даже если 2 мая необходимо идти на работу, важно освободить для отдыха хотя бы вечер.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 мая

Международный день Гарри Поттера;

День весенних акварелей;

День учителя в Иране;

День образования в Индонезии.

Какой церковный праздник 2 мая

День памяти блаженной Матроны Московской

Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской области. С рождения она была слепой, но уже в семилетнем возрасте к юной девочке начали съезжаться люди со всей России — дело в том, что у нее был дар целительства и предсказаний. Она лечила всех нуждающихся молитвой и святой водой, а в свободное время совершала паломничества. В 18 лет у Матроны отнялись ноги, но это не помешало ей продолжать помогать окружающим.

После революции судьба продолжила давать ей испытания. Матрона перебралась в Москву, где скиталась практически до самой смерти (в 1952 году). Спустя 30 лет ее признали святой, 8 марта 1998 года ее мощи были помещены в Покровский женский монастырь, где находятся и по сей день.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 мая

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иoaннa Вeтxoпeщepникa;

Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaфнутия Иepуcaлимcкoгo

День памяти мучеников Феоны, Христофора, Антонина;

День память святителя Георгия Исповедника;

День памяти святителя патриарха Константинопольского Трифона;

День памяти преподобного игумена Никифора Катавадского;

День памяти святителя исповедника, епископа Глазовского Виктора Островидова.

Приметы на 2 мая

Если на закате небо становится золотым — это к хорошей погоде.

Если в этот день тепло — к концу мая будет похолодание.

Если идет дождь — июнь будет жарким и солнечным.

Кто родился 2 мая

Екатерина II (1729-1796)

Екатерина II — российская императрица, родившаяся в Пруссии. Жена российского императора Петра III, который погиб в результате ее же заговора. За период своего правления Екатерина II воевала с Турцией, присоединила к Российской империи Крым и Азов, а также часть Украины и Белоруссии. Была очень образованной, вела переписку с французским писателем Вольтером, занималась литературой и основала Российскую академию.

Известный английский футболист, родился в Лондоне в 1975 году. Выступал в «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Милане», ПСЖ и других клубах. Шестикратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион Испании, США и Франции, победитель Лиги чемпионов. Лучший футболист 1999 года по версии УЕФА, обладатель Серебряного мяча, офицер Ордена Британской Империи.

Кто еще родился 2 мая