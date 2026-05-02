16:31, 2 мая 2026

Арбуз погубил семью из четырех человек

В Индии расследуют загадочную смерть семьи из-за арбуза
Никита Савин
Никита Савин

Фото: kungfu01 / Shutterstock / Fotodom

В Индии расследуют загадочное отравление семьи из четырех человек, которых погубил арбуз. Об этом пишет The Times of India.

В воскресенье, 26 апреля, Абдулла Додаки, его жена Насрин и их дочери Аиши и Зайнаб из Мумбаи, поужинали вместе с родственниками. Около часа ночи все четверо съели арбуз, купленный на рынке. Рано утром у них появились симптомы тяжелого пищевого отравления. При этом все остальные участники вечернего застолья чувствовали себя хорошо.

Супругов с детьми срочно доставили в больницу, однако помочь им врачи не смогли. Они заявили, что даже употребление испорченного арбуза не могло бы вызвать такое отравление. Гастроэнтеролог Акаш Шукла отметил, что у определенных групп людей может быть резкая реакция на некоторые фрукты и овощи, но арбузы в этот список не входят.

Пока следователи классифицировали дело как несчастный случай и дожидаются полного заключения судмедэкспертов.

Ранее сообщалось, что в Италии расследуют загадочное отравление известного политика, его жены и 15-летней дочери. Им стало плохо после праздничного ужина с друзьями.

