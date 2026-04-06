Жена и дочь политика отравились во время семейного ужина при загадочных обстоятельствах

В Италии жену и дочь политика Ди Виты отравили рицином

В Италии расследуют загадочное отравление бывшего мэра коммуны Пьетракателла, его жены и 15-летней дочери. Об этом пишет Need To Know.

23 декабря 55-летний политик Джанни Ди Вита с женой и дочерью ужинали втроем, а на следующий день принимали гостей в честь Рождества. После этого всем троим стало плохо. 50-летней Антонеллы Ди Иелси и 15-летней Сары Ди Виты не стало 27 и 28 декабря. Отец семейства также попал в больницу с отравлением, но выжил. При этом ни у кого из гостей симптомов отравления не появилось. Старшей дочери не было дома во время семейного ужина 23 декабря, она здорова.

После случившегося, полиция изъяла все продукты в доме. Их исследовали в лабораториях в Италии и Швейцарии. Выяснилось, что в еде был рицин — смертельно опасный белковый яд растительного происхождения. Полиция пришла к выводу, что кто-то пытался отравить всю семью Ди Вита, однако ни подозреваемых, ни предполагаемых мотивов преступления установить пока не удалось. В данный момент следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося.

