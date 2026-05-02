15:30, 2 мая 2026

Блогерша назвала устаревшие привычки россиян в отпуске

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Тревел-блогерша понаблюдала за россиянами в отпуске и назвала основные устаревшие привычки, от которых следует избавиться. Своим мнением она поделилась в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Автор публикации заметила, что российские туристы до сих пор не позволяют себе отдыхать с комфортом и экономят на всем — это сказывается на впечатлениях. Девушка привела в пример знакомую, которая копила на отпуск в Карелии, но остановилась в загородном хостеле и отказалась от групповых экскурсий. «Есть разница между разумной бережливостью и экономией на самом путешествии. Первое — выбор нормального жилья вместо люксового. Второе — отказ от всего, ради чего ты вообще приехал», — добавила блогерша.

Еще одной привычкой, которая появилась «не от хорошей жизни», опытная путешественница назвала ночевки у знакомых вместо бронирования номера в отеле. «Гостиниц не хватало, попасть в них было целым квестом. Люди реально выручали друг друга — это была необходимость. Сейчас жилье находится за двадцать минут — на любой вкус и бюджет», — объяснила россиянка.

Также, по мнению девушки, из моды давно вышли групповые туры. Раньше группа давала ощущение безопасности за границей из-за языкового барьера и отсутствия информации о туристических местах. Однако сейчас все проблемы может решить телефон с онлайн-картами и интернетом.

«Самое ценное, что можно сделать в новом городе — это свернуть не туда. Зайти в случайную дверь. Посидеть в кофейне, потому что понравилась вывеска. Потеряться и найти что-то, чего нет ни в одном путеводителе. Группа с флажком этого не дает по определению», — заключила путешественница.

Ранее россияне раскрыли свои страхи в путешествиях. Выяснилось, что 89 процентов опрошенных испытывают тревогу по разным причинам во время поездки.

