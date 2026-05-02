22:12, 2 мая 2026

Жителей украинских городов предупредили о риске остаться без воды

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Некоторые украинские населенные пункты, в том числе Киев, могут остаться без воды из-за блэкаута, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира в интервью изданию «Телеграф».

По его словам, правительство устанавливает резервное питание на водоканалах, укрепляет объекты, а также строит альтернативные схемы водоснабжения.

«Если говорить о Киеве, там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте», — предупредил о риске политик.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что удар по канализационным станциям сделает Киев непригодным для жизни.

