На Украине назвали способ сделать Киев непригодным для жизни за три дня

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко назвал способ сделать Киев непригодным для жизни за три дня. Его слова приводит УНИАН.

Он отметил, что это может произойти при ударе по канализационным станциям. Восстановить их работу после потенциальной атаки крайне сложно, случаев подобных ударов ранее не было.

По словам Попенко, в случае их остановки город фактически лишится водоснабжения и канализации, останется только подвоз питьевой воды. В таких условиях «существование города в течение трех дней находится на грани вымирания».

Он подчеркнул, что даже при наличии питьевой воды отсутствие канализации делает нормальную жизнь практически невозможной.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.

