18:24, 2 мая 2026Бывший СССР

На Украине собрались мобилизовать качков

Глава совета при МО Украины пообещал разобраться с забитыми качками клубами
Дмитрий Воронин

Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Представители ТЦК на Украине начнут проверять спортзалы и проводить там мероприятия по мобилизации. Об этом со ссылкой на заявления главы антикоррупционного совета при Минобороны страны Юрия Гудыменко сообщает «Страна.ua».

Как пишут журналисты, раньше в фитнес-клубах уже ловили занимающихся там мужчин, но потом эти мероприятия прекратились. Как предполагают некоторые украинцы, это произошло в связи с тем, что владельцы залов «откупились чтобы не потерять клиентов».

Как отметил Гудыменко, он устал одновременно «видеть спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы» и скандалы, связанные с превышением полномочий ТЦК. «Такая задача есть, с этой задачей работают», — высказался функционер.

Ранее то же издание анонсировало ужесточение Киевом мобилизации за счет ограничения количества отсрочек для сотрудников критически важных предприятий, по итогам которой «40 процентов ныне имеющих бронь на данных предприятиях ее потеряют».

    Последние новости

    Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника

    Турецкий министр рассказал о рухнувшем импорте из России

    Зеленский ввел санкции против президента Федерации спортивной борьбы России

    Врач показал пациентку с онемевшим лицом после популярной косметической процедуры

    На Украине собрались мобилизовать качков

    Китай запретил соблюдать и признавать часть санкций США

    Москвичей предупредили о первой майской грозе

    Бойцы ВСУ устроили мятеж в Харьковской области и убили офицера из «Азова»

    В России назвали подходящие места для жарки шашлыков в 2026 году

    Нобелевский комитет потребовал выпустить иранскую политзаключенную

    Все новости
