На Украине собрались мобилизовать качков

Глава совета при МО Украины пообещал разобраться с забитыми качками клубами

Представители ТЦК на Украине начнут проверять спортзалы и проводить там мероприятия по мобилизации. Об этом со ссылкой на заявления главы антикоррупционного совета при Минобороны страны Юрия Гудыменко сообщает «Страна.ua».

Как пишут журналисты, раньше в фитнес-клубах уже ловили занимающихся там мужчин, но потом эти мероприятия прекратились. Как предполагают некоторые украинцы, это произошло в связи с тем, что владельцы залов «откупились чтобы не потерять клиентов».

Как отметил Гудыменко, он устал одновременно «видеть спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы» и скандалы, связанные с превышением полномочий ТЦК. «Такая задача есть, с этой задачей работают», — высказался функционер.

Ранее то же издание анонсировало ужесточение Киевом мобилизации за счет ограничения количества отсрочек для сотрудников критически важных предприятий, по итогам которой «40 процентов ныне имеющих бронь на данных предприятиях ее потеряют».

