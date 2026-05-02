17:30, 2 мая 2026

Нарколог предупредил о грозящем полной перегрузкой сердца привычке

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KELENY / Shutterstock / Fotodom

Привычка употреблять алкоголь в бане превращает парение в русскую рулетку, заявил психиатр-нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. Об опасности этого сочетания он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, употребление алкоголя в бане может грозить резким падением давления, потерей сознания и полной перегрузкой сердца. Если же после парения и распития спиртных напитков человек ныряет в ледяную купель, у него увеличивается риск скачков давления и гипертонического криза, предупредил нарколог.

Доктор добавил, что употребление алкоголя в бане также грозит сильным обезвоживанием. «В бане и так теряется много влаги, а тут еще и алкоголь выгоняет воду. Это ведет к обезвоживанию и сгущению крови. Сердцу становится все сложнее проталкивать густую кровь по расширенным сосудам. При этом чувствительность притупляется: пьяный человек просто не понимает, что ему пора на выход, так как этанол блокирует сигналы тревоги», — объяснил Хакимзанов.

Кроме того, из-за алкоголя притупляются боль и чувства, поэтому человек не ощущает перегрева. Нарколог предупредил, что это грозит ожогами, потерей координации и травмами, в том числе черепно-мозговыми.

Ранее нефролог Данила Пыриков предупредил россиян об ошибках в бане, которые убивают здоровье. По его словам, во время банных процедур курение и употребление алкоголя сильно вредят организму.

