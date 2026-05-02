17:48, 2 мая 2026

Назван фаворит на пост главного тренера «Челси»

Хаби Алонсо стал фаворитом на пост главного тренера «Челси»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent West / Reuters

Хаби Алонсо, бывший главный тренер испанского «Реала» и немецкого «Байера», стал фаворитом букмекерской гонки на пост наставника лондонского «Челси». Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры оценили шансы Алонсо коэффициентом 2,625. Наставник «Бортмута» Андони Ираола отстает с коэффициентом 4,00, Марку Силва — 6,50, Сеск Фабрегас — 7,50, Филипе Луис — 9,00. Далее идут Фрэнк Лэмпард и Оливер Гласнер (по 13,00), Эдди Хау — 17,00, Жозе Моуринью и Антонио Конте — по 21,00.

«Челси» уволил главного тренера Лиама Росеньора 22 апреля 2026 года после всего 3,5 месяца работы из-за неудовлетворительных результатов. Команда потерпела пять поражений подряд.

Алонсо остался без работы в январе 2026 года. Он работал в «Реале». Под руководством тренера «Байер» стал победителем чемпионата Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

