В Польше обнаружили труп украинца с ножевым ранением

TVP: В польском городе Яроцин обнаружили труп украинца с ножевым ранением

В польском городе Яроцин был обнаружен мертвым гражданин Украины с ранением от острого предмета. Об этом сообщает TVP.

Как уточнили журналисты, накануне, 1 мая, прохожий заметил на тротуаре по улице Замковой молодого человека, который лежал в луже крови и не подавал признаков жизни. На место происшествия прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины от ранения острым предметом.

Погибшим оказался 35-летний гражданин Украины, проживавший в Яроцинском уезде. Следователи рассматривают версию умышленного убийства, однако точные обстоятельства происшествия выясняются.

По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала 21-летнего соотечественника погибшего.

Ранее гражданина Украины задержали в Варшаве в связи с обнаружением четырех трупов в доме.

