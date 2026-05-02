В России разрешили создать еще одну игорную зону

Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создать на территории РФ еще одну игорную зону, которая может появиться в Республике Алтай. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Подготовленный Минфином законопроект внесли в Госдуму в конце 2025 года. После утверждения депутатами обеих палат российского парламента он поступил на подпись главе государства.

Как напоминает РИА Новости, глава региона Андрей Турчак ранее анонсировал, что игорную зону планируется запустить в Майминском районе. В пояснительной записке к проекту говорилось, что создание казино в республике обеспечит дополнительный стимул для его развития, а также увеличит турпоток и позволит создать новые рабочие места для местных жителей.

Сейчас создание игорных зон на территории страны разрешено в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.