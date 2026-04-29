Депутаты поддержали создание в России еще одной игорной зоны

Совет Федерации одобрил правительственный законопроект, дающий возможность создать игорную зону еще в одном российском регионе — на территории Республики Алтай. Об этом сообщает ТАСС.

Подготовленный Минфином документ внесли в Госдуму в конце 2025 года. Теперь, после утверждения депутатами обеих палат парламента, он поступит на подпись главе государства.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что разрешение открыть казино в республике обеспечит дополнительный стимул для его развития, а также увеличит турпоток и позволит создать новые рабочие места для местных жителей.

Сейчас создание игорных зон на территории страны разрешено в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.