Россиянин заплатил за VPN 200 тысяч рублей и без своего ведома проспонсировал стримерш

У жителя Ленобласти выманили 200 тысяч рублей за VPN, чтобы платить стримершам

У жителя Ленинградской области обманом выманили 200 тысяч рублей за установку VPN-сервиса. Об этом в Telegram сообщает Mash.

«30-летний Василий из Подпорожья не смог сам разобраться со всеми вашими проксями и випиэнами с туннелированиями, поэтому решил по старинке обратиться в салон связи (...) Помочь ему вызвался 19-летний Григорий, который забрал у Василия iPhone 15 с открытым банковским приложением для перевода 3к оплаты за услугу. Заодно — привязал карты к своей звонилке», — указывает издание.

Позднее Василий обнаружил, что с его карты постепенно снимали суммы от 500 до 10 000 рублей. Выяснилось, что Григорий воровал у Василия, а незаконно добытые средства тратил на платные опции в видеоиграх и на донаты стримершам.

Василий обратился в полицию, и суд обязал Григория возместить ущерб в 199 000 рублей, выплатить штраф в размере 30 000 рублей, а также оплатить 15 000 рублей за процессуальные издержки.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Лентой.ру» призвал привлекать треш-стримеров к уголовной ответственности.