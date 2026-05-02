Стало известно о ситуации с работой проводного интернета в Подмосковье на праздниках

Ограничения на работу проводного интернета в Подмосковье на майские праздники не вводились. Об этом заявили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, передает РИА Новости.

«На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что временные ограничения могут вводиться на работу мобильного интернета. Такие меры необходимы для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры.

Ранее жители Подмосковья рассказали о работающем только по «белым спискам» домашнем интернете. Сообщалось, что проблема возникла вечером 1 мая.