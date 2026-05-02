17:56, 2 мая 2026Интернет и СМИ

Стало известно о ситуации с работой проводного интернета в Подмосковье на праздниках

Ограничения на работу проводного интернета в праздники в Подмосковье не вводили
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Ограничения на работу проводного интернета в Подмосковье на майские праздники не вводились. Об этом заявили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, передает РИА Новости.

«На период майских праздников каких-либо ограничений на работу проводного интернета на территории Московской области не вводилось. Сети функционируют в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что временные ограничения могут вводиться на работу мобильного интернета. Такие меры необходимы для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры.

Ранее жители Подмосковья рассказали о работающем только по «белым спискам» домашнем интернете. Сообщалось, что проблема возникла вечером 1 мая.

    Последние новости

    Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника

    Турецкий министр рассказал о рухнувшем импорте из России

    Зеленский ввел санкции против президента Федерации спортивной борьбы России

    Врач показал пациентку с онемевшим лицом после популярной косметической процедуры

    На Украине собрались мобилизовать качков

    Китай запретил соблюдать и признавать часть санкций США

    Москвичей предупредили о первой майской грозе

    Бойцы ВСУ устроили мятеж в Харьковской области и убили офицера из «Азова»

    В России назвали подходящие места для жарки шашлыков в 2026 году

    Нобелевский комитет потребовал выпустить иранскую политзаключенную

    Все новости
