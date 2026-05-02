12:58, 2 мая 2026Интернет и СМИ

Жители Подмосковья рассказали о работающем только по «белым спискам» домашнем интернете

«Газета.Ru»: Домашний интернет в Подмосковье начал работать по «белым спискам»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: BritCats Studio / Shutterstock / Fotodom  

Домашний интернет в Подмосковье начал работать только по «белым спискам», рассказали «Газете.Ru» местные жители. По словам одной из опрошенных россиянок, ситуация наблюдается со вчерашнего вечера.

Она же рассказала, что в компании-провайдере ей заявили, что ограничения будут действовать все праздничные дни и что они являются «распоряжением сверху» и не могут быть отменены.

«Хотелось бы получить хотя бы информацию заранее о том, что такое будет», — пожаловалась она.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский рассуждал о том, что отключения и перебои мобильного интернета являются временным явлением. По его мнению, привычный цифровой уклад рано или поздно вернется.

