11:23, 2 мая 2026Россия

В Госдуме назвали филькиной грамотой военную реформу Зеленского

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал филькиной грамотой военную реформу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как "филькиной грамотой"», — сказал он.

По его словам, на фоне отступления и больших потерь украинской армии ему кровь из носа необходимо заполнить людьми «армейские бреши». Он отметил, что на данном этапе реформа Вооруженных сил Украины бессмысленна и потребует много времени, которого у Киева нет.

Шеремет предположил, что реформа по факту сведется к тому, что Зеленский кратно нарастит штат территориального центра комплектования, который продолжит отлавливать и отправлять на фронт население Украины.

Ранее Зеленский объявил о реформе армии страны с июня. Так, например, украинский лидер заявил, что будет прорабатываться вопрос увеличения выплат бойцам.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о массированной российской атаке

    Россиян предупредили о риске спутать инфаркт с изжогой

    Научный руководитель Загитовой рассказал о защите диплома фигуристкой

    Стало известно о смерти жестоко избившего свою девушку-модель бизнесмена

    В Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль с семьей

    В Госдуме назвали филькиной грамотой военную реформу Зеленского

    Россиянка подхватила в Азии опасного паразита и едва не погибла

    Россия ударила по украинской энергетике

    В России заявили об обнулении Мерцом развития Германии

    Россиянин поставил на волевую победу «Краснодара» и выиграл 3 миллиона рублей

    Все новости
