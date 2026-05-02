Шеремет: Военная реформа Зеленского — это филькина грамота

Депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал филькиной грамотой военную реформу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как "филькиной грамотой"», — сказал он.

По его словам, на фоне отступления и больших потерь украинской армии ему кровь из носа необходимо заполнить людьми «армейские бреши». Он отметил, что на данном этапе реформа Вооруженных сил Украины бессмысленна и потребует много времени, которого у Киева нет.

Шеремет предположил, что реформа по факту сведется к тому, что Зеленский кратно нарастит штат территориального центра комплектования, который продолжит отлавливать и отправлять на фронт население Украины.

Ранее Зеленский объявил о реформе армии страны с июня. Так, например, украинский лидер заявил, что будет прорабатываться вопрос увеличения выплат бойцам.