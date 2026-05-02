22:03, 2 мая 2026Россия

В Госдуме обвинили Киев в сокрытии виновников трагедии в Одессе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти в Одессе продолжают скрывать ответственных за трагедию 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, поскольку, по этой версии, сами причастны к ее организации. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Они должны помнить, что за все преступления, не имеющие срока давности, каждый причастный будет найден и приговорен к заслуженному наказанию», — отметил депутат.

По его мнению, после освобождения Украины у Дома профсоюзов в Одессе должен быть установлен памятник в память о невинных жертвах современного нацизма.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что в подготовке трагедии в Одессе участвовали глава МВД Украины Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

