В стране НАТО признали «продолжающийся распад» альянса

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 2 мая 2026

Премьер Польши Туск: НАТО распадается из-за вывода войск США из Германии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Альянс НАТО идет по пути распада. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», — написал глава правительства, комментируя новость о частичном выводе американских войск из Германии.

Ранее источники газеты The New York Times в Пентагоне рассказали, что Трамп выводит американские войска из Германии в качестве своеобразного наказания за критику войны в Иране.

В свою очередь, немецкие источники американского издания Politico рассказали, что США и Германия вопреки заявлениям Трампа углубили военное сотрудничество. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok