В стране НАТО признали «продолжающийся распад» альянса

Премьер Польши Туск: НАТО распадается из-за вывода войск США из Германии

Альянс НАТО идет по пути распада. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», — написал глава правительства, комментируя новость о частичном выводе американских войск из Германии.

Ранее источники газеты The New York Times в Пентагоне рассказали, что Трамп выводит американские войска из Германии в качестве своеобразного наказания за критику войны в Иране.

В свою очередь, немецкие источники американского издания Politico рассказали, что США и Германия вопреки заявлениям Трампа углубили военное сотрудничество. По их словам, ФРГ внедряет высокопоставленного американского офицера в структуру своего высшего военного командования, что «является признаком тесного сотрудничества, несмотря на ухудшение политических отношений».