Зампред ВЭБ.РФ отправлен под домашний арест

Суд Москвы отправил зампреда ВЭБ.РФ Довлатова под домашний арест

Член совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов отправлен под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А. С. по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией.

