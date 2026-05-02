Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:36, 2 мая 2026Силовые структуры

Зампред ВЭБ.РФ отправлен под домашний арест

Суд Москвы отправил зампреда ВЭБ.РФ Довлатова под домашний арест
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
Артем Довлатов

Артем Довлатов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Член совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов отправлен под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А. С. по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда десятки российских судей лишились мантий из-за связей с коррупцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий министр рассказал о рухнувшем импорте из России

    «Зенит» победил ЦСКА в матче РПЛ

    Сомалийские пираты захватили танкер ОАЭ

    Крупнейший центр обмена интернет-трафиком в России переключился на резервное питание

    Зампред ВЭБ.РФ отправлен под домашний арест

    Зеленский рассказал о довольно специфичной активности Белоруссии на границе с Украиной

    На Западе обвинили ЕС в желании затянуть конфликт России и Украины

    Власти Украины уличили в желании дискредитировать Буданова

    Главный католик Москвы ушел в отставку

    Тарасова одной фразой описала свое состояние

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok