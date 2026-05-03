02:18, 3 мая 2026

Аракчи заявил о ложных стереотипах об иранской ядерной программе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни посетовал на ложные стереотипы Европы о ядерной программе Ирана, передает иранский телеканал Press TV.

Он указал, что государства ЕС повторяют ложные стереотипы об иранской ядерной программе.

«Аракчи выразил сожаление по поводу неконструктивного и безответственного поведения некоторых европейских стран», — подчеркнули журналисты.

Глава МИД заявил, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер. По его словам, европейские страны должны осудить действия США и Израиля против Ирана, а также призвать их к ответственности за грубые нарушения международного права.

Ранее Иран потребовал от США снятия блокады для завершения войны.

