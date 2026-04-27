21:39, 27 апреля 2026Мир

Иран выдвинул США новое требование для завершения войны

WSJ: Иран потребовал от США снятия блокады для завершения войны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран выдвинул США новое требование для завершения войны. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Иран представил региональным посредникам новое предложение — прекратить свои нападения на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие США блокады иранских портов и отсрочку переговоров по ядерной программе», — указано в сообщении.

Отмечается, что представленное главой иранского МИД Аббасом Аракчи предложение призвано вывести конфликт из тупика. Газета подчеркивает, что президент США Дональд Трамп уже обсудил это предложение со своей командой.

Ранее об обсуждении Трампом предложения Тегерана сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности», — отметила она.

