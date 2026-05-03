Археолог Бутягин прокомментировал обвинения со стороны Украины

Археолог Бутягин назвал обвинения со стороны Украины неприятными и обидными

Российский археолог Александр Бутягин прокомментировал обвинения со стороны Украины. Его слова приводит ИС «Вести».

Ученый назвал обвинения неприятными и обидными. «Это все равно что защитника животных обвинить в том, что он живодер... Памятник, которому я отдал большую часть жизни, а меня обвиняют, что я его уничтожал», — заявил он.

Бутягин рассказал, что власти Украины выдвинули претензии к нему из-за раскопок в крымском городе Мирмекий, на которых он работал с 1999 года. В ходе многолетней работы исследователь нашел тысячи артефактов и несколько уникальных кладов с монетами, которые в настоящий момент хранятся в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи.

Бутягина задержали 11 декабря 2025 года. Его заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения раскопок в Крыму.

28 апреля Бутягина освободили в рамках обмена. В Федеральной службе безопасности России подтвердили, что обмен состоялся на белорусско-польском участке границы. В результате в Россию вернулись два человека: сам Бутягин и супруга российского военнослужащего.

