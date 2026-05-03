Хамство Зеленского объяснили

Азаров: Зеленскому позволяют вести себя по-хамски
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому позволяют вести себя по-хамски. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины при президенте Викторе Януковиче Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Причина в том, что ему это позволяют, а может быть, его даже мотивируют это делать. Когда он ведет себя по-хамски, его не одергивают», — подчеркнул он.

По его словам, США не ограничили поставки оружия Украине после хамского поведения Зеленского. Аналогично, добавляет Азаров, не отреагировал и Израиль после обращения украинского лидера также по-хамски.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что хамство Владимира Зеленского привело к задержке со стороны США поставок оружия Киеву. В Белом Доме, считает он, вероятно, обоснуют задержки вооружения войной с Ираном. Однако истинная причина в том, что «Трамп просто мстит за критику».

