Мерц резко ответил на вопрос больной раком женщины

Bild: Мерц резко ответил больной раком после вопроса о расходах на медицину

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отреагировал на вопрос больной раком женщины о здравоохранении. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел на встрече политика с избирателями. Как сообщает газета, женщина раскритиковала планы правительства урезать расходы на здравоохранение и при этом повысить зарплаты министрам, отметив, что у нее рак кожи четвертой стадии и она едва ли может оплатить собственные похороны.

Мерц продемонстрировал недовольство ее вопросом, нахмурившись, а затем начал отрицать, что правительство собирается повышать оклады, несколько раз повторив, что такой вопрос не рассматривался.

«Никогда, никогда никем не рассматривалось повышение окладов членов федерального правительства. Никогда. И мной тоже. Все остальное — ложное утверждение», — заявил он.

При этом, как указывает Bild, соответствующий проект действительно разрабатывался, но подготовку быстро свернули после того, как информация об этом появилась в СМИ.

Ранее немцы обсмеяли Мерца во время пресс-конференции после вопроса о том, что хорошего он сделал для граждан с тех пор, как вступил в должность.