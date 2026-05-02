Немцы обсмеяли Мерца после вопроса о том, что хорошего он сделал для граждан

Канцлер Германии Фридрих Мерц был обсмеян немцами во время пресс-конференции. Фрагмент выступления публикует «Звезда» в Telegram.

На кадрах главе правительства зачитывают вопрос от читателя одной из местных газет, который хочет узнать у Мерца — «что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?»

После озвученного вопроса в зале поднялся смех, а сам Мерц, немного потупив взгляд, ушел от прямого ответа и лишь заявил о том, что пока рано делать какие-то выводы. Его ответ также был встречен повторной волной смеха.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Мерц обнулил десятки лет развития Германии. Он также напомнил о словах главы немецкого правительства о том, что жители страны за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия», посчитав их наглостью.