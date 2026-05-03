Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:49, 3 мая 2026Россия

В МИД России заявили о начале борьбы за контроль над оборонным сегментом Украины

Мирошник заявил о начале борьбы за контроль над оборонным сегментом Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Появление на «пленках Миндича» секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова говорит о том, что в Киеве начался передел оборонного сектора, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, осенью 2025 года политики на Украине стремились перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе.

«Сейчас речь идет о контроле над самым "вкусным" — оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран — доноров украинского конфликта», — объяснил Мирошник.

Ранее на Украине опубликовали разговоры Миндича и Умерова об оборонных контрактах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

    Экс-депутат Рады назвал признак «выздоровления» Украины

    Обнаружен рост пенсий в некоторых российских регионах

    В Ленобласти уничтожили 35 беспилотников

    Вучич предрек противостояние Германии и США

    В МИД России заявили о начале борьбы за контроль над оборонным сегментом Украины

    Москвичам пообещали тепло до 20 градусов

    Трамп рассказал об ожиданиях от сделки с Ираном

    Президент Кубы заявил о беспрецедентной угрозе со стороны США

    Израильский министр получил торт с висельной петлей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok