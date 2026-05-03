Мирошник заявил о начале борьбы за контроль над оборонным сегментом Украины

Появление на «пленках Миндича» секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова говорит о том, что в Киеве начался передел оборонного сектора, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, осенью 2025 года политики на Украине стремились перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе.

«Сейчас речь идет о контроле над самым "вкусным" — оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран — доноров украинского конфликта», — объяснил Мирошник.

Ранее на Украине опубликовали разговоры Миндича и Умерова об оборонных контрактах.