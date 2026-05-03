Минобороны Украины упростило доступ к наркотическим обезболивающим на фронте
Олег Давыдов

На Украине наркотические обезболивающие стали доступнее после соответствующего приказа Министерства обороны страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.

Речь идет об упрощенном доступе к наркотическим обезболивающим исключительно на фронте. В сообщении ведомства говорится, что военные медики начнут использовать подобные препараты без лишней бюрократии.

Приказ Минобороны Украины означает, что теперь военнослужащие ВСУ перестанут соблюдать требования мирного времени по хранению, использованию и списанию таких медикаментов. В ведомстве пояснили, что подобные требования в полевых условиях соблюдать просто невозможно.

Ранее в поведении бойцов ВСУ стали замечать странности. О них рассказал морской пехотинец с позывным Пика.

