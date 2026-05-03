На Украине наркотические обезболивающие стали доступнее после соответствующего приказа Министерства обороны страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальное заявление ведомства.
Речь идет об упрощенном доступе к наркотическим обезболивающим исключительно на фронте. В сообщении ведомства говорится, что военные медики начнут использовать подобные препараты без лишней бюрократии.
Приказ Минобороны Украины означает, что теперь военнослужащие ВСУ перестанут соблюдать требования мирного времени по хранению, использованию и списанию таких медикаментов. В ведомстве пояснили, что подобные требования в полевых условиях соблюдать просто невозможно.
Ранее в поведении бойцов ВСУ стали замечать странности. О них рассказал морской пехотинец с позывным Пика.