12:40, 3 мая 2026Россия

Раскрыта причина пожара в 14 двухквартирных домах в российском регионе

ТАСС: 14 домов сгорели в Красноярском крае из-за неосторожной топки печи
Мария Винар

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

Прокуратура Красноярского края раскрыла причину пожара в 14 двухквартирных домах. Об этом пишет ТАСС.

Неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением привело к возгоранию. Согласно сообщению прокуратуры российского региона, во время топки печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по улицам Комсомольской и Корнеева в селе Кучерово.

По факту произошедшего организована проверка. В ходе нее прокурор даст оценку ликвидации пожара и соблюдению прав граждан на возмещение ущерба сгоревшей собственности.

В 14 квартирах проживали 38 человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В селе на базе Александровской школы организовали пункт временного размещения.

