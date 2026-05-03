Раскрыта причина пожара в 14 двухквартирных домах в российском регионе

Прокуратура Красноярского края раскрыла причину пожара в 14 двухквартирных домах. Об этом пишет ТАСС.

Неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением привело к возгоранию. Согласно сообщению прокуратуры российского региона, во время топки печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по улицам Комсомольской и Корнеева в селе Кучерово.

По факту произошедшего организована проверка. В ходе нее прокурор даст оценку ликвидации пожара и соблюдению прав граждан на возмещение ущерба сгоревшей собственности.

В 14 квартирах проживали 38 человек. Пострадавших в результате инцидента нет. В селе на базе Александровской школы организовали пункт временного размещения.