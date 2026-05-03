11:08, 3 мая 2026Россия

В российском регионе сгорели 14 двуквартирных домов

В Красноярском крае сгорели 14 двуквартирных домов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: ЧП Канск / VK

В селе Кучерово в Красноярском крае произошел крупный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

В огне сгорели 14 двуквартирных домов, в которых проживали 38 человек. «Размер причиненного ущерба устанавливается. Пострадавших в результате пожара нет», — говорится в сообщении прокуратуры.

В селе на базе Александровской школы организовали пункт временного размещения.

Ранее сообщалось, что в селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов, пять из них нежилые. Пожарные потушили пал сухой травы, распространившийся на 70 гектаров.

